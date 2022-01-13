Семья Назарбаева впервые прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане

13 янв. 9:42

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева выразила искренние соболезнования родным погибших во время массовых беспорядков. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей", - подчеркнула она.

По словам Назарбаевой, "этот жестокий урок" больше никогда не должен повторяться в истории страны - люди не должны погибать в мирное время.

Дочь первого президента выразила благодарность за поддержку ее самой и за моральную поддержку ее отца, который "получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов".

Алия Назарбаева пожелала своей стране мира и процветания, а ее жителям - благополучия и здоровья, призвала их беречь себя.