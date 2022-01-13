Онищенко призвал работодателей поторопиться с удаленкой

13 янв. 9:42

Работодателям уже сейчас стоит перевести своих сотрудников на удаленную работу из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", и это не будет локдауном, - заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Можно, конечно, рекомендовать перевод на удаленную работу. Но работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун", - поведал Онищенко, передает РИА Новости.

Если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, возможно, даже без высокой температуры, не нужно ходить на работу – надо остаться дома, при этом работодатели должны приветствовать такое решение сотрудника.

"Если такая рекомендация будет дана работодателю… такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально", - добавил Геннадий Онищенко.