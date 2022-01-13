На Сочи обрушилась половина месячной нормы осадков

13 янв. 9:37

Сильнейший снегопад прошел этим утром в горах Сочи утром в четверг, информирует пресс-служба администрации города, уточнив, что это почти половина от месячной нормы.

Так, стало известно, что на высоте от 1500 метров выпало 35 мм осадков.

"В Сочи сегодня ночью похолодало. Отрицательная температура зафиксирована на станции Магри - минус два градуса. В горной зоне города отмечен очень сильный снег. На горной карусели [высота 1500 м] в утренние часы выпало 35 мм осадков", - сообщает пресс-служба

Согласно предупреждениям синоптиков, в предгорной и горной местности возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Объявлено штормовое предупреждение.