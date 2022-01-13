Финансовую пирамиду, принимавшую "инвестиции" в виде золота и серебра, уничтожили в Узбекистане

13 янв. 9:29

Организаторов финансовой пирамиды, обманувших тысячи человек, поймали в Узбекистане. Об этом рассказали правоохранители.

Как установило следствие, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины устроил сговор с группой лиц и создал в Ташкенте предприятие Golden Cash story, передает Sputnik Узбекистан. Оно рекламировалось через СМИ и социальные сети: жителей Узбекистана призывали инвестировать в рудники Таджикистана, обещая в будущем высокий доход. Речь шла, в частности, о вкладах сроком на неделю с доходностью 2-3%, на месяц - 40%, за год мошенники обещали прибыль в 262%.

Инвестировать предлагалось золотые и серебряные изделия. Узбекистанцы отдавали преступникам ценные предметы, стоимость которых составляла от $100 до $10 тыс. В итоге на банковском счете компании скопилось около 1,1 млрд сумов (более $100 тыс), на карте главы - 2,4 млрд сумов (более $220 тыс).

Потерпевшие, в основном, - жители Ташкента, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской областей и Каракалпакстана.

Кроме того, банда действовала не только в Узбекистане, но и соседних странах СНГ.

Основателя пирамиды и еще четверых человек арестовали, они помещены под стражу по обвинению по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.