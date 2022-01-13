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Работу Байдена не одобряют две трети американцев

Работу Байдена не одобряют две трети американцев

Результаты опроса общественного мнения, проведенного Quinnipiac University Poll, показывают, что рейтинг одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до рекордных 33%.

С ноября прошлого года рейтинг американского лидера снизился с 36 до 33%, при этом 53% респондентов оказались недовольны принимаемыми решениями главы Белого дома, а остальные не смогли определиться с ответом, - передает ТАСС.

Заметно снизилась поддержка Байдена и среди сторонников Демократической партии США - с 87 до 75%, - свидетельствуют данные соцопроса.

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