Работу Байдена не одобряют две трети американцев

13 янв. 9:20

Результаты опроса общественного мнения, проведенного Quinnipiac University Poll, показывают, что рейтинг одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до рекордных 33%.

С ноября прошлого года рейтинг американского лидера снизился с 36 до 33%, при этом 53% респондентов оказались недовольны принимаемыми решениями главы Белого дома, а остальные не смогли определиться с ответом, - передает ТАСС.

Заметно снизилась поддержка Байдена и среди сторонников Демократической партии США - с 87 до 75%, - свидетельствуют данные соцопроса.