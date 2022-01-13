В Казахстане заработал антитеррористический сайт

13 янв. 9:07

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz, на котором жители страны могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках, - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"На сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в первые дни нового 2022 года в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, пострадали тысячи человек. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.