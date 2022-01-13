В Адыгее появится новая туристская зона "Мэздах"

13 янв. 8:55

В Майкопе до 2025 года планируется создать туристскую зону отдыха "Мэздах" ("Красивый лес").

"Планируется, что новая зона для семейного и активного отдыха "Мэздах", которая займет площадь 435 га в живописном месте Майкопа, будет создана в ближайшие три года", – поделилась главный специалист Министерства строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Анна Карева, пишет ТАСС.

Дизайн-проект новой зоны отдыха подготовят к лету. Реализовать проект решено на средства из федерального, республиканского, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Ожидается, что территория "Мэздах" на водораздельном хребте Нагиеж-Уашх станет продолжением проекта по укреплению берега реки Белая. Зона отдыха будет включать велосипедные и конные тропы, смотровые площадки, лавочки и светильники, места для пикников, спортивные и детские площадки.