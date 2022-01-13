СМИ: Госдума форсирует принятие законопроекта о QR-кодах

13 янв. 8:46

Правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах может быть принят Госдумой уже до конца января, - рассказали в комитете ГД по охране здоровья, пишут "Известия".

В парламенте допускают, что в проект закона могут быть внесены значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.

QR-коды уже активно применяются во всех регионах России, однако законодательной базы для этого до сих пор нет. Федеральный закон же установит единые для всех рамки применения этих ограничений

"У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят", - рассказал изданию первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Последним днем, когда ведомства и фракции могут предложить поправки в документ, станет пятница, 14 января, а уже 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом, - рассказал источник в парламенте.

На следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта. Кроме того профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма "омикрон", - отмечают авторы публикации.