КНБ Казахстана сообщил о завершении АТО в столице и 13 регионах

13 янв. 8:28

Сегодня во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, завершена антитеррористическая операция (АТО) и отменен критический "красный" уровень террористической опасности, - сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) страны.

"На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении АТО и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - отмечается в распространенной информации, передает "Интерфакс".

В Алмате, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков, - говорится в сообщении.