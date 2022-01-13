В столичном регионе будет ветрено, но потеплеет и пойдет снег

13 янв. 8:13

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем морозы отступят, и температура воздуха в столице составит от шести до восьми градусов мороза, а на территории Московской области столбики термометров могут опуститься до минус десяти градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, в порывах его скорость будет достигать 15 м/с, а уже предстоящей ночью пойдет снег и возможна метель.

Атмосферное давление составит 744 мм рт ст, но с потеплением упадет на 20 единиц.