СМИ: У "омикрона" пугающая заразность

13 янв. 7:59

Носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз, - заявил телеканалу "Москва 24" иммунолог Владимир Болибок.

"До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее", - указал Болибок, отметив, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем, передает РИА Новости.

"Обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу", - поведал Болибок, добавив, что особенно опасен новый штамм для детей.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России.