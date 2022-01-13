ЦСИ дал оценку потерь экономики Казахстана из-за беспорядков (ВИДЕО)

13 янв. 7:43

Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, - рассказала первый вице-президент Центра стратегических исследований (ЦСИ) Татьяна Радченко.

"На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от $0,8 до 2,5 млрд", - рассказала эксперт, передает РИА Новости.

Наиболее сильно произошедшие события затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Общий совокупный вклад регионов, затронутых протестами, в ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2021 года оценивался в 62,5%. Только потери от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, могут составить около $144 млн, - спрогнозировала Радченко.

Не все предприятия в этих сферах остановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 трлн тенге, или около $5,3 млрд.

"А если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то затронуто может быть как минимум 7 трлн тенге - $16,8 млрд, или 17,8% ВВП страны", – заключила Радченко.

Напомним, Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в $240 млн.