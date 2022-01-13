Климкин рассказал о возможном вводе объединенных войск России и ЕС

13 янв. 7:30

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает ввода совместного миротворческого контингента России и ЕС в результате переговоров Москвы и Запада по гарантиям безопасности, - заявил он в своем аккаунте в Facebook.

Во время ведения дипломатических консультаций возможны некие "попытки дестабилизации" Украины изнутри, что значительно изменило бы ситуацию, - полагает он.

"Чем больше бардака у нас, …тем проще Москве говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок. По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ. Или Россия даже предложит совместную миротворческую миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю", - заявил Климкин, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а в понедельник в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).