Запуск "Северного потока - 2" тормозят американские амбиции - бундестаг

13 янв. 7:14

Противодействие запуску "Северного потока - 2" большей частью вызвано экономическими интересами других стран, - заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

"Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ", — подчеркнул Рот, отметив, что вопрос газопровода вызывает споры "даже среди наших партнеров", - передает РИА Новости.

"Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики", - заключил немецкий политик, призвав Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.