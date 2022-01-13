Аэропорт Алматы заработал в штатном режиме

13 янв. 6:58

Аэропорт Алматы сегодня утром, 13 января, отправил первый внутренний гражданский рейс после закрытия из-за беспорядков, - сообщает комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана.

Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы - Нур-Султан, в течение дня аэропорт продолжит выполнение внутренних и международных рейсов с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпаний, - передает Sputnik Казахстан.

На сегодня по направлению Нур-Султан - Алматы - Нур-Султан планируется выполнение еще восьми авиарейсов казахстанских авиакомпаний.