Роспотребнадзор прочит взрывной рост заболеваний коронавирусом в России

13 янв. 6:43

Уже в течение ближайших недель в России ожидается взрывной рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон", - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а его инкубационный период короче", - рассказала Пшеничная, отметив, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы болезни у него появится на третий-пятый день, передает РИА Новости.

"С учетом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", - добавила Пшеничная.