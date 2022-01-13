Сенат США сегодня проголосует по санкциям против "Северного потока - 2"

13 янв. 6:27

Сенат США назначил на сегодня голосование по законопроекту, предписывающему президенту страны Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток - 2", который предназначен для поставок российского газа в Европу, - сообщила пресс-служба палаты.

Для принятия инициативы сенатора-республиканца Теда Круза требуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов-однопартийцев Байдена, администрация которого агитирует против законопроекта.

"Сенат прервал свою работу накануне вечером и вновь соберется в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток - 2". После перерыва с 12:45 до 14:15 (20:45-22:45 мск) сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Законопроект предписывает президенту ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Санкции предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.