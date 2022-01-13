Коронавирус удвоил натиск на Казахстан

13 янв. 6:14

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что более чем в два раза больше, чем днем ранее, - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В первой тройке три мегаполиса страны – так, в Нур-Султане – 5 118 новых инфицированных, в Алматы – 1 205 заболевших, в Шымкенте – 320 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших в в Карагандинской (669), Кызылординской (268), Атырауской (243), Актюбинской (225), Мангистауской (179), Акмолинской (138), Алматинской (133) и Туркестанской (129) областях.

В остальных регионах страны число новых заболевших менее ста человек.

Днем ранее сообщалось о 4 тыс новых пациентов, всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев заболевания.

В Минздраве страны резкий рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане связывают с распространением штамма "омикрон", полагая, что при пессимистическом сценарии развития болезни ожидается до 40 тыс пациентов в сутки.