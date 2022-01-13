В Узбекистане построят еще 10 экологичных электростанций

13 янв. 5:29

В наступившем 2022 году Узбекистан планирует подписать контракты на строительство 10 солнечных и ветряных электростанций, - сообщает Минэнерго страны.

В частности, планируется подписать проектные соглашения на строительство восьми солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 1900 МВт в Бухарской, Наманганской, Хорезмской, Кашкадарьинской, Ферганской и других областях, а также двух ветряных электростанций общей мощностью 1700 МВт в Каракалпакстане.

Восемь из них - четыре солнечные электростанции общей мощностью 1097 МВт в Самаркандской, Джизакской, Навоийской и Сурхандарьинской областях и четыре ветряные общей мощностью 1600 МВт в Каракалпакстане, Бухарской и Навоийской областях - начнут производить электроэнергию уже в 2023 году, - говорится в сообщении.