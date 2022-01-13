Грузинский королевский национальный балет выступит в Баку

13 янв. 4:33

Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси представит 12 февраля зрителям Дворца Гейдара Алиева в Баку самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах.

"Огонь Грузии" считается красочным лиричным шоу, которое позволит прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца, пишет Sputnik Грузия.

Особенность программы заключается в том, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" - это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.