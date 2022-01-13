Президенту представили проекты улучшения дорожной инфраструктуры в Ташкенте

13 янв. 3:22

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектами строительства и усовершенствования дорожной инфраструктуры в Ташкенте и области, об этом сообщают СМИ.

По данным Podrobno.uz, главе государства представили в том числе проект ремонта автодороги "Ташкент-Чиназ", которая пользуется популярностью среди автолюбителей, за сутки по ней проезжают порядка 60-65 тыс машин. Предполагается отремонтировать 10-километровый отрезок трассы, обустроить пять подземных переходов и проложить подъездные дороги местного значения.

Кроме того, Мирзиееву показали проекты по расширению до шести полос улицы Темура Малика в Ташкенте, возведению на ней многоэтажных домов и хозяйственных объектов.

Помимо прочего, стало известно, что в Джизаке предусмотрено возведение 210-метрового путепровода по улице Узбекистан.

Президент одобрил проекты и дал ответственным лицам поручение разработать необходимые документы и обеспечить высокое качество работ.