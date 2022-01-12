Алиев: в мирном договоре должны быть пункты о взаимном признании территориальной целостности

12 янв. 23:57

Ереван ради установления мира на Южном Кавказе должен признать территориальную целостность Азербайджана, отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Он подчеркнул, что в мирный договор между Баку и Ереван обязательно должны войти пункты о взаимном признании территориальной целостности.

"Если Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана, то и мы не будем признавать их территориальную целостность", - пояснил глава государства.

При этом Алиев уточнил, что у Азербайджана есть больше оснований для этого.

"В ноябре 1920 года наша территория - Зангезур - была присоединена к Армении. Еще раньше - город Иряван 29 мая 1918 года был передан Армении", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Однако, невзирая на эти факты, указал президент, для будущего мира и ради налаживания отношений, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении.

"Но если они этого не хотят, тогда посмотрим, что будет", - добавил Ильхам Алиев.