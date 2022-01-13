В Пятигорске обновили дореволюционное здание гимназии

13 янв. 2:33

В ставропольском Пятигорске завершилась реконструкция гимназии, построенной в 1909 году. В здании появились новые классы, а само учебное заведение рассчитано на 252 ученика.

"В городе Пятигорске завершена реконструкция с элементами реставрации МОУ „Гимназия № 11", - говорится в сообщении.

После реконструкции в гимназии появились медицинский блок, обеденный и спортивный залы, библиотека, актовый зал на 180 мест, на территории организованы спортивные площадки, игровые зоны.

Уточняется, что работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию, передает ТАСС.

Здание гимназии № 11 в Пятигорске – это памятник архитектуры регионального значения. Оно было возведено в 1909 году как ремесленная школа по проекту архитектора С. И. Гущина в стиле кирпичной провинциальной эклектики с применением на фасадах элементов фигурной кирпичной кладки.