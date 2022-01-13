Карачаево-Черкесия нарастила турпоток

13 янв. 1:35

В Карачаево-Черкесии в минувшем году побывали более 1,7 млн туристов. Это на 15% больше показателя 2020 года, сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

"За 2021 год Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 749 тыс туристов, что на 15% превышает показатели за 2020 год. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты "Домбай" и "Архыз", а также Тебердинский национальный парк. Также в числе востребованных у туристов — туркомплекс "Медовые водопады" и экстрим-парк", - сказал он.

Далее он отметил, что стабильный рост турпотока в регион связан с активным развитием туристической отрасли, масштабным строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.