В Грузии взялись за ремонт дорог в Гурии

13 янв. 0:34

В конце мая в Гурии завершатся восстановительные работы на перевале Насакирали, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"Департамент автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Всемирного банка реабилитирует дороги в регионе Гурия. Общая протяженность ремонтируемых участков дороги составляет 62 км, а бюджет проекта - 58,5 миллиона лари", - говорится в сообщении ведомства.

Работы по восстановлению дорог в районе Гурия проводит компания China Road and bridge corporation, выигравшая тендер.

В планах замена дорожного основания, установка дренажей, возведение искусственных сооружений и подпорных стен, укладка асфальтобетонного покрытия.

Весной ремонт завершится на 8,5-километровом участке дороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали).

Чохатаурский участок дороги в Гурии будет готов уже в январе - срок завершения работ 27 января. На участке уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена дорожная разметка.