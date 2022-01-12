"Земский учитель" трудоустроит 13 педагогов в Северной Осетии

12 янв. 23:43

В Северной Осетии в этом году по программе "Земский учитель" будут трудоустроены 13 педагогов. Приехавшие работать в села учителя смогут получить по миллиону рублей "подъемных".

"В 2022 году в рамках программы 13 школьных педагогов Северной Осетии смогут получить по 1 миллиону рублей. Всего в этом году 13 вакансий, из них 6 — учителя русского языка, 2 – учителя физики, 2 – учителя математики, а также учитель начальных классов, учитель химии и учитель английского языка", - информирует республиканские правительство.

Вакансии открыты в школах Алагирского, Моздокского, Ардонского, Ирафского, Кировского и Пригородного районов республики.