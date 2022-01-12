Меликов поздравил жителей КЧР со 100-летием республики

12 янв. 23:25

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и ее жителей со 100-летием со дня образования республики.

"Это важнейшее событие в современной истории вашего края, которое определило его государственно-правовое устройство и общественно-политический облик, открыло широкие возможности для развития экономики и социальной сферы, обеспечения прав и свобод человека, сохранения самобытной культуры, языка и национальных традиций", - написал Меликов в своем Instagram.

Глава региона выразил уверенность, что трудолюбие и любовь к родной земле жителей КЧР, взвешенная и дальновидная политика руководства республики-юбиляра станут залогом ее успехов в будущем.

В заключение Меликов пожелал Темрезову и всем жителям Карачаево-Черкесии мира, стабильности и процветания.