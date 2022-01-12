Вдоль ростовского Темерника построят велодорожку

12 янв. 23:08

Вдоль ростовской реки Темерник вскоре появится 10-километровая велодорожка, которая соединит парк "Дружба" с зоопарком, - рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

К сожалению, нельзя построить велодорожки по всему городу – этому мешает перегруженность улиц автомобильным транспортом, хотя в новых микрорайонах их делают, - посетовал градоначальник.

"Запустить велотранспорт вдоль Садовой очень сложно. Вдоль проспекта Стачки или Шолохова вообще невозможно. Также проблематично соединять районы города", - уверен Логвиненко, передает "АиФ-Ростов".

Средства на проектирование велодорожки были выделены в декабре 2021 года. Планируется, что она пройдет вдоль пешеходной зоны у речного берега.