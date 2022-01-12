Самым здоровым городом России стал ставропольский Невинномысск

12 янв. 22:58

Первое место в конкурсе "Здоровые города России" занял Невинномысск, представивший программу "Сохранение традиционных ценностей и формирование здоровой семьи" в соответствующей номинации, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В Невинномысске с населением работают психологи, сотрудники ЗАГСа, медработники, представители духовенства, проводятся различные семейные мероприятия в детсадах и школах, празднуют День семьи, любви и верности. Также в городе строятся спортплощадки, благоустраиваются места для семейного отдыха, проходят спортивные соревнования, в том числе, по футболу, регби, волейболу, настольному теннису, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Проект будет реализовываться до 2024 года – он поможет росту числа людей, участвующих в популяризации здорового образа жизни в здоровом и безопасном городе и сформировать в ячейках общества здоровый психологический климат.