Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Узбекистане

12 янв. 22:38

Вакцинация от коронавируса может стать обязательной в Узбекистане, предупредил вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов на заседании в правительстве.

Политик выразил сожаление в связи с тем, что жители страны приобретают фальшивые документы о вакцинации: он обеспокоен тем, что "даже этот процесс подвергается коррупции".

"Кажется, они не понимают, что ставят свою жизнь и здоровье под угрозу. Если не будет ожидаемого результата, то вакцинация примет обязательный характер. Проникновение штамма "омикрон" в страну в какой-то мере явилось результатом нашей с вами беспечности", - цитирует Абдухакимова Национальное информационное агентство УзА.