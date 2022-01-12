"Омикрон" может вызвать введение новых ограничений в Москве

12 янв. 22:33

Новые коронавирусные ограничения могут ввести в Москве из-за распространения штамма "омикрон", заявил замглавы города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, столица будет готова работать в условиях ограничений. "Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений",- цитирует Ефимова РИА Новости.

Заммэра подчеркнул, что точечные решения по вводу ограничений в предыдущие волны позволили "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации".

"Поэтому в этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное - на количество госпитализаций. Поэтому будем принимать оперативные решения по введению, либо невведению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения", - отметил Ефимов.

Он добавил, что рано говорить о введении новых ограничений, однако "их набор понятен".