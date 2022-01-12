Демографический кризис накрыл Балканы

Ни одно из балканских государств не избежало опасной комбинации миграции и старения населения, пишет EU Observer.

С точки зрения демографии в крошечной Македонии ситуация критическая. Страна потеряла четверть населения с начала 1990-х годов. Согласно данным переписи, проведенной в конце 2021 года, только за последние 20 лет численность населения упала на 10%. Более 600 тысяч македонцев уехало за границу после обретения государством независимости.

В соседней Албании дела обстоят еще хуже: за последние три десятилетия 1,7 млн человек, 37% населения страны, уехало жить за границу. Согласно отчету ООН World Population Prospects (Мировые демографические перспективы), к концу столетия из трех миллионов жителей страны останется всего один.

В обоих государствах надеются, что членство в Европейском союзе обеспечит лучшее будущее и обратит вспять миграционные потоки. Переговоры о присоединении Северной Македонии ранее блокировались Грецией из-за многолетнего противостояния по поводу названия. Теперь европейский прогресс как Северной Македонии, так и Албании застопорился из-за вето Болгарии.

Еще одна балканская страна, страдающая от падения численности населения - Сербия. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году семимиллионное население сократиться на миллион жителей. Сербские власти говорят, что такое падение численности можно сравнить с ежегодной потерей целого города. Сотни тысяч сербов покинули страну после распада Югославии в 1990-х. Экономика государства пострадала как от санкций, так и от авиаударов НАТО в 1999 году. Согласно анализу ОЭСР сербской системы здравоохранения с точки зрения ее готовности к борьбе с COVID-19, более 10 тысяч врачей эмигрировало в Западную Европу за последние 20 лет. Государственной системе здравоохранения не хватает 3,5 тысяч врачей и 8 тысяч медсестер.

Многолетняя безудержная миграция из балканского региона была спровоцирована распадом Югославии, гражданскими войнами и последовавшими за ними экономическими потрясениями. Босния и Герцеговина пострадала больше всего: согласно ряду исследований почти половина граждан, родившихся в восточной балканской стране, больше там не проживает. Еще один отрицательный пример - Косово, потерявшее 154,4% населения за 2007-2018 годы.

Хорватия - член Европейского союза с 2013 года. С тех пор более 250 тысяч человек покинуло страну в поисках высокооплачиваемой работы за рубежом. За десятилетие 4-миллионное население страны сократилось на 10%. Правительство в Загребе изо всех сил пытается бороться с утечкой мозгов, недавно пообещав уехавшим хорватам €26 тысяч, если они вернутся в страну и откроют на родине свой бизнес.

Текущая тенденция в Греции тоже вызывает беспокойство. Согласно данным Греческого статистического управления, с 2011 по 2020 год население страны сократилось на полмиллиона человек. Падение численности населения за последнее десятилетие связано с рядом причин, не последней из которых стал финансовый кризис 2009 года, когда многие перебрались за границу или отказались заводить семью из-за опасений по поводу будущего.

Старение играет огромную роль в сокращении населения региона.

К 2050 году в Румынии и Болгарии средний возраст населения увеличится на 8 лет, сообщает Евростат. Данные Румынского института статистики показывают, насколько быстро состарилось население за последние несколько лет: в румынском уезде Вылча, например, за последние 10 лет количество пожилых граждан на 100 молодых увеличилось с 126 до 185. Более старое население означает сокращение рабочей силы и увеличение государственных расходов на пенсионное обеспечение и здравоохранение.

"Стоимость" снижения числа молодых людей была подсчитана Вестминстерским фондом за демократию и Институтом развития и инноваций: Западные Балканы теряют миллиарды евро каждый год из-за миграции молодого населения. Экономические последствия рассчитывались с учетом затрат на образование в объеме €2,46 млрд, а также потенциальных потерь ВВП и снижения потребления. Общая сумма убытков составляет €5,5 млрд в год.