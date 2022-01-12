Баку: российские миротворцы выполняют позитивную роль в Карабахе

12 янв. 22:20

Миротворческий контингент РФ, временно дислоцированный на азербайджанских землях, выполняет позитивную функцию, сказал президент АР Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Чтобы оценить деятельность миротворцев, надо подойти к ней сквозь более широкую призму, и, конечно, есть немало моментов, вызывающих раздражение. Но было бы несправедливо не отметить их позитивную функцию. Они сейчас выполняют важную функцию. Они сопровождают перевозку и наших военных, и грузов, и в принципе могу сказать, что я положительно отношусь к их общей деятельности", - приводит слова главы государства ТАСС.

Отметив, что работа миротворческой миссии представляет собой новый элемент в азербайджано-российских отношениях, президент указал, что по итогам 2021 года можно сказать: отношения миротворцев с азербайджанскими партнерами оказали положительное влияние на двусторонние связи.

Ильхам Алиев также напомнил о таких негативных моментах, как незаконные поездки в зону ответственности российских миротворцев, в частности, кандидата в президенты Франции Валери Пекресс. "Мы неоднократно официально высказывали российской стороне недовольство, когда случались такие незаконные поездки. Наш министр обороны не раз направлял письма своему российскому коллеге, а также выражал недовольство главе миротворческой миссии. Такие же шаги были предприняты во время последней незаконной поездки Валери Пекресс. Нам ответили: мы не видели, не знали, она приехала на обычной машине и так далее. Хотя это неубедительно", - констатировал глава государства.

Он пояснил, что незаконный визит был организован, вместе с Пекресс в Ханкенди прибыли также бывший глава МИД Франции, еврокомиссар Барнье и депутат. "Они тайком поехали туда и приехали, а новость об их визите вышла только после их возвращения. Наверное, они опасались, что мы задержим их в Лачинском коридоре", - предположил Ильхам Алиев.

По словам президента, если бы Баку владел информацией про этот незаконный визит, то Пекресс вместе с ее спутниками не выпустили бы с территории АР, так как Лачинский коридор находится под контролем Азербайджана. "Поэтому такие случаи абсолютно недопустимы и должны быть прекращены", - заявил он.

По информации главы государства, приезжающие в зону ответственности миротворцев представители Армении обращаются к последним по поводу визитов иностранцев, "им либо разрешают, либо нет". "В целом могу сказать, что нам точно известно, что происходит на въезде и выезде (в зону ответственности миротворцев), в Ханкенди, а также в его окрестностях. Поэтому что-то скрывать от нас, делать вид, что не в курсе, несерьезно", - сказал президент.

Он сообщил, что российские миротворцы стараются добиться, чтобы из зоны их ответственности уезжало как можно меньше людей. "Мы видим, что количество прибывающих в Карабах, Ханкенди и другие места, контролируемые российскими миротворческими силами людей, сильно отличается от количества уезжающих. Уезжает больше людей. Мы наблюдаем за этим. Мы видим, что 91% автомобилей, въезжающих сюда (в Карабах), не проверяются. Однако при выезде не досматривают лишь 46 автомобилей. Что это значит? Это значит, что российские миротворцы хотят сделать въезд свободным, а на выезде создавать определенные проблемы. Они останавливают выезжающие машины, допрашивают водителей, так как не ходят, чтобы отсюда уезжали. Такое не может быть случайным", - уточнил Ильхам Алиев.

Президент заявил, что у Баку есть сведения о количестве въезжающих и выезжающих людей и машин. "По имеющимся у нас данным, 38 тыс человек из покинувших эти территории во время войны вернулись обратно, и 11 тыс человек из них навсегда покинули эти места. По уточненным данным, в зоне контроля российских миротворцев в настоящее время проживают 27 тыс человек", - сказал он.

Тем не менее, подчеркнул глава государства, он положительно оценивает работу российских миротворцев, в зоне ответственности которых серьезных инцидентов не случалось - такие происшествия имели место только на армяно-азербайджанской границе.