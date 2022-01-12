Тепло, метель и ветер до 20 м/с обещает синоптик в Москве

12 янв. 21:58

Температура воздуха значительно поднимется завтра в Москве, вместе с потеплением придут порывистый ветер, метель и низкое давление, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг во второй половине дня примерно с 15 часов, Центральную Россию, в том числе Москву, накроет снеговыми тучами теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Эльза"", - приводит его слова РИА Новости.

Синоптик пояснил, что к вечеру порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, поднимется метель, видимость ухудшится до 1,5 км, на дорогах появятся переметы, снежный покров увеличится на 2-3 см, температура воздуха повысится до минус 8-13 градусов.

При этом, добавил Тишковец, атмосферное давление опустится до аномальных отметок, сразу на 23 единицы, до 730 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.