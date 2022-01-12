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Ильхам Алиев: на второй встрече формата "3+3" дискуссия будет более предметной

Ильхам Алиев: на второй встрече формата &quot;3+3&quot; дискуссия будет более предметной

Вторая встреча платформы "3+3" будет более предметной, чем первая, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местных СМИ.

"Хотя первая встреча носила ознакомительный характер - уверен, что на второй встрече будет более предметная дискуссия, в первую очередь, по открытию коммуникаций", - приводит слова главы государства "Интерфакс-Азербайджан".

Президент подчеркнул, что каждая страна, участвующая в работе формата, в том числе, несомненно, и Армения, выиграет от этого.

Ильхам Алиев также заметил, что Ереван должен отказаться от антиазербайджанских, антитурецких и исламофобских настроений.

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