Ильхам Алиев: на второй встрече формата "3+3" дискуссия будет более предметной

12 янв. 21:46

Вторая встреча платформы "3+3" будет более предметной, чем первая, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местных СМИ.

"Хотя первая встреча носила ознакомительный характер - уверен, что на второй встрече будет более предметная дискуссия, в первую очередь, по открытию коммуникаций", - приводит слова главы государства "Интерфакс-Азербайджан".

Президент подчеркнул, что каждая страна, участвующая в работе формата, в том числе, несомненно, и Армения, выиграет от этого.

Ильхам Алиев также заметил, что Ереван должен отказаться от антиазербайджанских, антитурецких и исламофобских настроений.