В Майнкрафте воссоздали Махачкалу

12 янв. 21:08

В популярной компьютерной игре Minecraft создали копию Махачкалы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Строительство копии дагестанской столицы осуществляла команда энтузиастов, запустивших проект BuildTheEarth. В нем игроки в Minecraft строят в масштабе 1:1 Москву, Санкт-Петербург, Киев, Нур-Султан и другие города СНГ.

Деньги на воссоздание Махачкалы выделил игрок Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов.

Столица республики построена в масштабе 1:1. Воссозданы площадь Ленина, стадион "Динамо", Центральная Джума-мечеть, административные здания, памятники, деревья, кафе и магазины.