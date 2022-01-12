Женщина стала жертвой ДТП под Краснодаром

12 янв. 21:41

В результате автоаварии под Краснодаром погиб и пострадали пятеро человек.

Трагедия произошла в Динском районе Краснодарского края.

По предварительным данным, водитель ВАЗа ехал со стороны Краснодара. При развороте в неположенном месте врезался в автомобиль "Киа Рио".

"В результате погибла пассажирка ВАЗ, пострадали водитель и 9-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В иномарке травмы получили 4-летний ребенок, водитель и пассажирка", - приводит слова начальника отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирины Заватской "Кубанские новости.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.