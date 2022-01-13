Британские коммунальщики советуют греться об животных и прыгать

Третий по величине поставщик энергии в Великобритании вызвал ярость жителей страны, порекомендовав им ”побольше обниматься”, ”есть горячую кашу” и пить ”безалкогольные напитки”, чтобы сэкономить на счетах за отопление.

Financial Times отмечает, что парламентарии назвали советы, распространенные компанией Ovo Energy, ”обидными” и ”оскорбительными”. В электронном письме, разосланном поставщиком, содержалось десять ”простых и эффективных советов для сохранения тепла и экономии денежных средств в зимний период”. Среди них была рекомендация ”обнимать домашних питомцев” и есть ”побольше имбиря, но воздерживаться от чили, потому что он вызывает повышенное потоотделение”.

Доходы британцев упали до самого низкого уровня со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Ожидается, что в апреле, когда будет скорректирован верхний предел цен на энергию, счета за соответствующие коммунальные услуги для миллионов семей вырастут на 50%, то есть на £700 до £2000 в год.

Даррен Джонс, председатель Комитета по бизнесу, призвал Ovo извиниться перед потребителями за ”бестактные” советы: ”Предлагать людям надевать свитера вместо того, чтобы включать отопление, если они не могут себе его позволить, во времена, когда столько наших граждан испытывает серьезные трудности, оскорбительно”.

Тереза Вильерс, бывший министр консервативного кабинета считает, что советы, очевидно, писались из лучших побуждений, но оказались довольно унизительными: ”Многие очень переживают из-за растущих цен на энергию, и вряд ли по достоинству оценят рекомендацию ”попрыгать, когда холодно””.

Неминуемый рост счетов за энергию следует за рекордным скачком стоимости газа и электричества, случившегося прошлым летом. В октябре энергетический регулятор поднял верхний предел стоимости энергии для 15 млн домохозяйств на 12%.

Благотворительные организации предупреждают, что рост цен на энергию приведет к ”топливному обеднению” миллионов граждан Великобритании на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни.

Компания, среди прочего, порекомендовала потребителям ”вовлекать детей в активность: например, устроить конкурс кручения обруча, организовать уборку дома или попрыгать вместе”. Имбирь, уточняет компания, ”сохраняет тепло и усиливает кровоток”, а сложные углеводы, в том числе и овсянка ”увеличивают температуру тела, поскольку им требуется больше времени для усвоения”.

Потребителям также предлагается пить больше воды, поскольку температура тела падает в результате обезвоживания. ”Не стоит, однако, налегать на вино и виски, поскольку в данном случае эффект согревания длиться недолго, и в результате тело теряет еще больше тепла. Отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам”, - говорится в письме компании.

Один из парламентариев заявил, что совет есть больше каши и воздерживаться от алкоголя напоминает ”кошмар в духе Диккенса”.

Клайв Льюис, член парламента из Лейбористской партии, назвал советы смехотворными, но ”вгоняющим в тоску”: ”Советы смешны и оскорбительны, но а чего еще ожидать, когда у правительства нет энергетической стратегии. Рекомендации предназначены для людей, которым приходится выбирать: купить еду или включить отопление. Такое положение вещей в стране не иначе как вгоняющим в тоску назвать нельзя”.

Компания Ovo пояснила: ”Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказались в этом году многие наши потребители. Мы упорно работаем над разрешением энергетического кризиса, и понимаем, что предложенные рекомендации оказались недальновидными и бесполезными. Нам очень совестно, в связи с чем приносим свои искренние извинения”.