Верхний Ларс вновь закрыт для грузовиков

12 янв. 21:33

Движение грузовиков по Военно-грузинской дороге приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:10 по московскому времени до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Ранее ограничение на движение по дороге для грузовиков из-за неблагоприятных погодных условий действовало почти сутки с 10 по 11 января.