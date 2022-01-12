Президент: Азербайджан планирует проложить ЛЭП и газопровод через Зангезурский коридор

12 янв. 21:21

Азербайджан намерен проложить линии электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыванскую Автономную Республику, об этом сообщил президент АР Ильхам Алиев.

"Через этот коридор (Зангезурский - ред.) пройдет и железная и автомобильная дороги. В наших планах есть и прокладка в будущем линий электропередачи в Нахчыван, поскольку мы обладаем большим потенциалом по экспорту электроэнергии", - приводит слова главы государства "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхам Алиев не исключил и строительства газопроводов через Зангезурский коридор в Нахчыван.

Президент пояснил, что в Джебраиле планируется создать солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, ГЭС Худаферин и Гыз Гасалы смогут давать 140 МВт электроэнергии, ветряные потенциал Кельбаджарского и Лачинского районов составляет порядка 10 тыс МВт.

"Поэтому мы и запланировали линии электропередачи (через Зангезурский коридор - ред.). Затем, может быть, оттуда могут пройти и газовые линии. Одна линия может пройти через Кафан, другая - через Мегри (по территории Армении - ред.). Одна линия может пройти через Гаракилсе, они (в Армении - ред.) называют ее Сисианом. Поэтому Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион", - заявил глава государства.