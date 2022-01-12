Американские сенаторы все-таки предложили санкции против Путина

12 янв. 20:50

Конгресс США представил законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России в случае эскалации на Украине

Предложенный группой сенаторов-демократов проект предполагает ввести санкции против президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что с данной инициативой выступил руководитель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес

"Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины", - сказано в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что предложение "посылает четкий сигнал" о готовности Вашингтона добиться "разрушительных последствий" для экономики России, если ситуация вокруг Украины ухудшится.