МИД РФ: расширение НАТО несет неприемлемые риски

12 янв. 20:57

Расширение Североатлантического альянса автоматически предполагает существование неприемлемых рисков, и Россия будет противостоять им. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, - это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что эти процессы "серьезным образом" влияют на безопасность России и несут "неприемлемые риски", с которыми Москва будет бороться.

Замминистра обратил внимание на то, что Россия на переговорах честно и прямо, не используя никаких "политкорректных формул", указала альянсу на "самые непредсказуемые и тяжелые последствия" для безопасности в Европе, к которым может привести ухудшение ситуации.

Тем не менее , Грушко не исключил восстановления российского дипломатического присутствия при НАТО - если альянс развернет свой курс и выберет путь, на котором сможет "встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности".

Он добавил, что никто не сможет диктовать Москве, каким должно быть ее военное присутствие при НАТО.