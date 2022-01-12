В регионах Казахстана ужесточат карантин

12 янв. 20:50

Коронавирусные ограничения будут усилены в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области, сообщает пресс-служба премьера Казахстана.

Отмечается, что в вышеперечисленных регионах запретят проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах Ashyq, с участием 30 человек.

Помимо этого, вводится запрет на работу развлекательных, культурных заведений, проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров, а количество гостей кафе и ресторанов за одним столом сократится до четырех человек.

Также планируется перевести на удаленный формат обучения школьников до 31 января, студентов всех вузов до 6 февраля. На дистанционную работу отправятся образовательные центры, кружки для детей и взрослых. При этом не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий обяжут перейти на работу из дома.

Кроме того, принято решение о дополнительных рейсах общественного транспорта: это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию