Заболеваемость коронавирусом выросла в четыре раза в Турции

12 янв. 20:35

Ежедневный прирост новых больных ковидом в Турции в текущем месяце увеличился вчетверо по сравнению с прошлым, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Штамм "омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса", - цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что количество пациентов, которым нужна медицинская помощь, увеличилось менее чем на 10%. По словам Коджи, во время предыдущих волн показатели госпитализации были более высокими - при меньшем числе суточных инфицирований.

"Похоже, штамм "омикрон" уменьшит опасность эпидемии, мы с нетерпением ждем этой ситуации", - отметил он.