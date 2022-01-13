Лунная гонка набирает обороты

США, Россия, Индия, Китай и Южная Корея строят планы по высадке на спутнике Земли. На 2022 год запланированы многочисленные лунные миссии. Большинство из них будет осуществляться в рамках многомиллиардной программы НАСА ”Артемида”, цель которой в ближайшее десятилетие отправить как можно больше астронавтов на Луну для выполнения различных миссий на поверхности космического объекта в ходе подготовки к последующей отправке на Марс.

Eurasian Times пишет, что в этом году США начинают осуществление своей программы ”Артемида”: на Луну будет отправлен первый астронавт-женщина, а также оборудование и материалы, необходимые для длительного присутствия на естественном спутнике Земли и последующего прибытия астронавтов. Россия, Индия, Япония и Южная Корея также собираются начать свои лунные миссии в этом году, а несколько других стран и частных лиц планируют запустить спутники на орбиту Земли.

Китай и Россия объявили о планах строительства лунной базы к 2027 году, на восемь лет раньше, чем планировалось. В то же время американская программа ”Артемида”, стоимостью $100 млрд предусматривает высадку людей на Луну к 2025 году. По мнению экспертов, большинство лунных миссий будет беспилотными в течение ближайших десяти лет, а главная их задача - доставка необходимых материалов для жизнедеятельности на естественном спутнике Земли. Кроме того, планируется создание Лунной космической станции.

Но это не единственная цель будущих миссий. На самом деле, они - подготовительный этап для последующей высадки на Марс. Доктор Зои Лейнхардт, астрофизик Бристольского университета сказала в интервью ”Би-би-си”, что в этом году мы станем свидетелями новой космической гонки, в которой будут принимать участие еще больше стран. По словам Лейнхардт, большинство миссий будет касаться исследования Луны, но цель куда масштабнее, чем длительное пребывание на космическом объекте. ”Ряд планируемых миссий - первый шаг на пути осуществления куда более амбициозного проекта. С их помощью будет проверено несколько новых концепций и космических технологий в рамках партнёрских отношений”, - считает эксперт.

Американская ”Артемида”: на Луну и дальше

НАСА планирует создать базовый лагерь на Луне, где смогут проживать астронавты, и который станет платформой для дальнейшего освоения космоса. Он будет оснащен современнейшим мобильным домом и вездеходом, благодаря которым станет возможно беспрецедентное изучение лунной поверхности. Таким образом будет осуществляться подготовка к дальнейшей высадке на Марс.

Система космических запусков (The Space Launch System, SLS) НАСА - наиболее мощная на сегодняшний день ракета-носитель, будет задействована в лунной миссии. Она доставит космический корабль ”Орион” на Луну и протестирует аппарат, с помощью которого будет осуществлена доставка экипажа. В рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS) стоимостью $2,6 млрд на Луну будут доставляться роботы с целью строительства базы.

Первые экспедиции на Луну будут осуществлены уже в этом году: на космический объект будет отправлена флотилия роботов. Прототипы, сконструированные частными компаниями при поддержке НАСА, создадут карту водных ресурсов, расположенных под поверхностью, и будут заниматься исследованием недр и поверхности Луны. Информация, собранная в рамках программы ”Артемида”, будет использована для строительства базы. База будет представлять собой космическую станцию, благодаря которой астронавты смогут оставаться на Луне в течение длительного периода времени.

Доктор Ханна Сарджент, планетолог из Университета Центральной Флориды считает, что прогулки по Луне - первый шаг на пути к главной цели. ”Роботизированная миссия на Луне - начало более масштабного проекта. На базе полученного опыта начнется подготовка к созданию космической станции возле Луны, базового лагеря на Луне, а в дальнейшем астронавты будут отправлены на Марс”, - рассказала эксперт в интервью ”Би-би-си”.

Китайско-российская лунная база

Международная научная лунная станция (МНЛС), совместный российско-китайский проект, будет создана с научной целью, в том числе и для изучения Луны, наблюдения с поверхности спутника, исследовательских экспериментов и испытания технологий. Это ответ на американские ”соглашения Артемиды”, которые предусмотрены с целью вовлечения партнеров для продвижения программы ”Артемида”.

Считается, что на Луне находятся значительные запасы кремния, редкоземельных металлов, титана, алюминия, воды, ценных металлов и гелия-3, добыча которых экономически выгодна. Более того, технологии, созданные для длительного присутствия на Луне могут быть в дальнейшем использованы в коммерческих целях. Государства с целью защиты своих лунных активов могут развернуть противоспутниковое и противокосмическое оружие, либо использовать Луну в качестве базы для военных спутников или космических кораблей, которые нельзя обнаружить при обычном космическом наблюдении.

Помимо совместных с Китаем планов Россия разрабатывает собственную программу высадки в 2022 году. По сообщениям российского космического агентства Роскосмос, аппарат ”Луна-25” совершит посадку на Луну в июле. Модуль будет полностью автономным. Грядущая миссия станет первой для России за последние 45 лет. Москва также планирует запуск аппаратов ”Луна-26” в 2024 году, ”Луна-27” в 2025 году и ”Луна-28” в 2027-2028 годах, передает ”Би-би-си”.

Индийский ”Чандараян”

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует осуществить амбициозную программу ”Чандараян-3” в третьем квартале 2022 года. По словам директора организации Кайласавадиво Сивана, ”страна активно работает над программой”. У нового космического аппарата та же конфигурация, что и у ”Чандараян-2”, за исключением орбитального аппарата, который был использован для предыдущего запуска и будет использоваться для последующего. На данный момент агентство работает над усовершенствованием системы и организацией запуска. Миссия, запланированная на 2021 год, была перенесена из-за ковидных ограничений.

”Чандараян-3” был создан с учетом данных, собранных зондом ”Чандараян-1”, запущенным в 2008 году. Аппарат обнаружил признаки наличия воды на лунной поверхности. Третья лунная миссия будет осуществлена через два года после запуска зонда ”Чандараян-2”. Посадочный модуль и вездеход разбились на обратной стороне Луны, а орбитальный аппарат по-прежнему парит над поверхностью естественного спутника Земли и будет использован ISRO для запуска ”Чандараян-3”. Вездеход будет посылать снимки лунной поверхности на Землю для дальнейшего исследования. ”Чандараян-3” также будет использован для посадки вездехода на обратную сторону Луны. Считается, что там есть снег и большие запасы минералов.

Японский умный посадочный модуль

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует совершить посадку аппарата на Луну в апреле этого года. В рамках миссии под названием Smart Lander Falk Investigating the Moon (SLIM) будут испробованы посадочные технологии. Система распознавания лиц будет использована для сбора данных о лунных кратерах. По сообщениям, космический модуль будет также оборудован космическим телескопом X-ray Imaging and Spectroscopy (XRISM) Mission. С помощью коммерческого посадочного модуля HAKUTO-R частная компания ispace отправит на Луну мини-вездеход в рамках сотрудничества с JAXA, сообщает Space.com.

Вездеход будет фотографировать поверхность и собирать данные о лунной пыли - коррозийном веществе, отрицательно воздействующем на людей и технику. В декабре прошлого года представители компании ispace сообщили, что кроме аппарата для JAXA, планируется также отправить на Луну вездеход Rashid с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Если миссия окажется успешной, ОАЭ станут одной из немногих стран мира, которым удалось приземлить зонд на поверхность Луны. Ранее это удавалось лишь США, России и Китаю.

Первый в истории полет Южной Кореи на Луну

Корейский аппарата Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) - спутник кубической формы ознаменует начало южнокорейского освоения Луны. The New York Times пишет, что Сеул хочет усовершенствовать собственные технологии в рамках осуществления космических миссией. Запуск космического аппарата, разработанного Корейским аэрокосмическим университетом, запланирован на август 2022 года с помощью ракеты компании SpaceX Falcon 9. Спутник достигнет поверхности Луны к декабрю. В течение года аппарат будет исследовать геологию и химический состав лунной пыли. Сканер Lunar Terrain Imager, установленный на спутнике, просканирует потенциально приемлемые участки для будущей посадки южнокорейских лунных вездеходов.

НАСА отобрало девять экспертов, которые присоединились к исследовательской команде KPLO в марте 2021 с целью улучшения технических показателей. В рамках программы НАСА и Южная Корея планируют протестировать межпланетный интернет для обеспечения бесперебойной связи. НАСА помогает в организации миссии: налаживании каналов коммуникации и навигационными технологиями.

По сравнению с 2021 годом, отмеченным роботизированными миссиями на Марс и развитием космического туризма, 2022 год будет годом Луны. Многочисленные государства и частные компании собираются в этом году отправить на естественный спутник Земли свои космические аппараты. Эти миссии помогут собрать больше данных о Луне, заложат основу для новых межпланетных целей и приведут к новым партнерствам.