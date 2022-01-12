В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии госпитализированного Куравлева

12 янв. 19:59

Актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, ранее госпитализированный в больницу в Коммунарке, проходит лечение под личным контролем главного врача Дениса Проценко. Об этом рассказали в Союзе кинематографистов.

"Союз кинематографистов России и Московское отделение Союза кинематографистов России способствовали размещению Леонида Вячеславовича в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке под личный контроль главного врача Д.Н. Проценко", - цитирует сообщение организации ТАСС.

В Союзе уточнили, что врачи диагностировали у актера воспаление легких. Ранее его сын Василий сообщал, что тесты на коронавирус у 85-летнего артиста отрицательные.

В организации добавили, что Куравлев находится в стабильном состоянии, есть надежда на улучшение.