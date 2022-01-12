Узбекским школьникам вернули физкультуру

12 янв. 19:58

Физкультура вернется в школы Узбекистана, она будет преподаваться два часа в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

В ведомстве напомнили, что зимой уроки физры в школах, где отсутствует спортзал, были сокращены до одного часа в неделю. Это коснулось учеников 5-10 классов. Глава министерства отменил данный порядок.

"С третьей четверти 2021-2022 учебного года предмет "физическая культура" будет преподаваться во всех классах по два часа в неделю даже в общеобразовательных учреждениях, где нет спортзала", - сказано в сообщении.