Чаша Зибольда в Крыму – чудо инженерной мысли начала XX века

Немец по национальности, Федор Иванович (Фридрих Пауль Генрих) Зибольд, первым в мире получил пресную воду буквально из воздуха. Приспособление, которое он изобрел, можно найти в Крыму, в живописном поселке близ Феодосии, Орджоникидзе.

Зибольд был человеком высокообразованным, окончил Петербургский университет по юридической специальности, работал учителем в Риге. С 1889 по 1893 год учился в Петербургском лесном институте и, набравшись знаний, стал работать лесничим в Екатеринославской губернии. В 1900 году Зибольд оказался в Феодосии и начал свою активную профессиональную лесническую деятельность на крымском полуострове.

Благодаря Зибольду сейчас Тепе-Оба, хребет, замыкающий Главную гряду Крымских гор, это озелененный массив, на котором приятно проводить время, отправляясь на прогулки или в походы. Именно Федор Иванович настоял на посадке сосен на Тепе-Оба, горном хребте, который получил статус ботанического заказника в 2011 году. Кроме тех самых сосен, здесь можно обнаружить редкие, исчезающие виды растений, например, клоповник Турчанинова, который занимает в общей сложности лишь 3 гектара земли.

На Тепе-Оба есть одна достопримечательность, основу которой также положил Зибольд. Это своего рода чаша, а если выражаться научным языком, первый в мире конденсатор воды. Феодосия всегда испытывала проблемы с водоснабжением. И когда Зибольд столкнулся с задачей задержки воды на Тепе-Оба для своего молодого леса, он понял, что может отчасти повлиять на улучшение условий и в прибрежном городе.

Работа началась с прокладки каналов. Вскоре после начала работ была обнаружена, как показалось исследователю, древняя водопроводная система. Это были старые керамические трубы и кучи щебенки, выложенные специальным конусоподобным образом. Живой ум изобретателя подсказал, что с помощью конденсирования влаги можно добывать воду безопасным для природы образом.

Примечательно, что, например, в Африке, где у 36% населения нет доступа к воде, был установлен уже более современный конденсатор воды компанией Architecture and Vision. Башня из биоразлагаемого пластика и бамбука удерживает влагу из воздуха, и, конденсируя ее, накапливает в специальную емкость.

Оригинальная Чаша Зибольда имела более простое, некоторые бы даже сказали, примитивное строение. Однако на тот момент решение инженера-лесничего показалось гениальным. Местные власти поддержали его идею, и с 1905 по 1913 год на Тепе-Оба были созданы две конструкции: малый конденсатор, который располагался в лесничестве Феодосии около метеорологической станции, и большой конденсатор, на вершине горного хребта Тепе-Оба.

Сегодня Чаша Зибольда на Тепе-Оба - неглубокая воронка из обыкновенного известняка и бетона, диаметром 12 метров. Из середины воронки выходит водоотводный ”канал”. ”Ничего особенного”, - зачастую говорят приезжающие посмотреть на чудо инженерной мысли туристы. Но если представить, что когда-то воронку-чашу 6 метров в высоту и 8 метром в ширину наполняла галька, а осевший и проникший вглубь насыпи воздух конденсатом оседал на камнях и превращался в воду, то можно понять, насколько гениальным было изобретение Зибольда. Благодаря чаше, в день накапливалось до 400 литров чистой питьевой воды.

Удивительно, но, как выяснили в 1934 году археологи, Федор Иванович Зибольд обнаружил вовсе не старинный водопровод, вдохновивший его на создание конденсаторов. Это были древние захоронения зажиточных феодосийцев античных времен.

В 1930-е годы во Франции также был создан конденсатор влаги, который преемственно назвали Zieboldmachine.

К сожалению, ни российское, ни французское устройство по добыче воды не прижились в современности, даже учитывая то, насколько человечество стремится перейти на экологичные, безопасные для планеты виды добычи ресурсов. Такие конденсаторы, как показала практика, неэффективны, учитывая те объемы воды, которые потребляют люди.

Тем не менее сооружение Зибольда восхищает. Оно доказывает, что человеческий мозг – удивительный механизм, способный создать гениальные вещи даже в условиях, не приспособленных к высоким технологиям. Показывает, что даже или, вернее сказать, особенно во времена, когда человечество только начинало совершать высокотехнологические открытия, люди не были равнодушными ни к природе, ни к соотечественникам, думали о планете и здоровье окружающей среды.