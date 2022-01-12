Минобороны сообщило об игнорировании инициативы России по деэскалации со стороны НАТО

12 янв. 19:38

Министерство обороны России прокомментировало итоги прошедшего 12 января в Брюсселе заседания Совета Россия -НАТО.

"Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что игнорирование данных инициатив создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, передает ТАСС.

Напомним, 9-10 января представители России и США провели консультации по гарантиям безопасности. В четверг в Вене состоятся переговоры в формате РФ – ОБСЕ.