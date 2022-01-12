Снегопад закрыл аэропорт Краснодара

12 янв. 19:36

Причиной временного закрытия аэропорта Краснодара стал ливневый снегопад, приведший к ухудшению видимости и налипанию снега, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с усилением ливневого снегопада в районе аэропорта, налипания снега, ухудшением видимости, и необходимости расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00 по московскому времени", - сказано в сообщении.

Синоптики отмечают, что снегопад продлится до полуночи. В настоящее время задержаны 13 рейсов, еще 5 ушли на резервные аэродромы.

"Пять рейсов ушли на запасные аэродромы. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы отправлен на запасной аэродром в Сочи. Рейс "Ютэйр" из Сочи отправлен в Анапу. Три рейса сели в Ростове-на-Дону", - добавили в пресс-службе.